تبدأ 14 يوليو.. جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، والمقرر أن تنطلق في 7 يوليو الجاري وتستمر حتى 4 أغسطس المقبل.



وجاء جدول الامتحانات الذى أعلنته مديري التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على النحو التالى:



- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائى تعليم مجتمعي من الأحد الموافق 17 يوليو وحتى 18 يوليو المقبل.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الإثنين الموافق 18 يوليو وحتى الخميس 21 يوليو.

- الصف الرابع الابتدائي عام الأحد الموافق 17 يوليو وحتى الخميس 21 يوليو.

- الصف الخامس والسادس الابتدائي عام من الإثنين الموافق 18 يوليو وحتى الخميس 21 يوليو.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مكفوفين السبت الموافق 23 يوليو وحتى الثلاثاء 26 يوليو.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي صم الأحد الموافق 17 يوليو وحتى الثلاثاء 19 يوليو.

- الصف السادس والسابع والثامن الابتدائي صم الأحد الموافق 17 يوليو وحتى الأربعاء 20 يوليو.

- النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين السبت الموافق 23 يوليو وحتى الأربعاء 27 يوليو.

- النقل الأول والثاني الإعدادي المهني السبت الموافق 23 يوليو وحتى الأربعاء 27 يوليو.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي السبت الموافق 30 يوليو وحتى الخميس 4 أغسطس.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني السبت الموافق 30 يوليو وحتى الخميس 4 أغسطس.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين السبت الموافق 30 يوليو وحتى الخميس 4 أغسطس.

- النقل الأول والثاني الثانوي الفني للصم من الخميس الموافق 14 يوليو وحتى الخميس 21 يوليو.

- النقل والتخصص للخط العربي من الخميس الموافق 14 يوليو وحتى الخميس 21 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من السبت الموافق 23 يوليو وحتى الأحد 31 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت الموافق 23 يوليو وحتى الإثنين الأول من أغسطس.





امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (1)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (2)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (3)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (4)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (5)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (6)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (7)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (8)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (9)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (10)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (11)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (12)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (13)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (14)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (15)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (16)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (17)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (18)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (19)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (20)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (21)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (22)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (23)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (24)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (25)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (26)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (27)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (28)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (29)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (30)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (31)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (32)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (33)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (34)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (35)



امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية (36)









