بينهم هارب من مؤبد.. القبض على 5 متهمين بقتل تاجر مخدرات فى مصيف بلطيم

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط 5 متهمين لقيامهم يوم الجمعة الماضي، بقتل " ك . أ . ع " 27 سنة، له 3 معلومات جنائية حال وصوله إلى ميدان الزهرة بمدينة مصيف بلطيم، عن طريق إطلاق الأعيرة النارية نحوه يصاب بطلق ناري بالكتف والرقبة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بمقتل شاب بشوارع مدينة مصيف بلطيم.

وشكل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي ضم رئيس مباحث المديرية وعدد من ضباط البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث وتبين قيام 5 متهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه ووجد المجني عليه مقتولا بجوار سيارة فيرنا تحمل لوحات معدنية ل أ ع 4652 موديل 2008، ووجد بسيارة آثار طلق ناري بالزجاج الأمامي وكذلك الكبوت الأمامي واستقرار إحدي الطلقات بكبوت السيارة.

و بإستخدام رجال مباحث كفر الشيخ وفريق البحث الجنائي، وبفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، أمكن تحديد المتهمين الخمسة مرتكبي الحادث، وقامت مباحث كفر الشيخ بملاحقتهم حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء السيارة المستخدمة في الحادث وكذلك مكان اختفاء المتهمين بنطاق قسم أول كفر الشيخ، لدي أحد أقارب المتهمين، و بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم وبحوزتهم بندقية آلي بخزانتها 14 طلقة، وكذلك 2 بندقية خرطوش، وطلقتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهمين وهم " ص . ص . إ . ت " وشهرته السيد صابر، 42 سنة، سبق اتهامه في 20 قضية منهم سلاح ناري ومخدرات وسرقة ونشل، ومطلوب في الجناية رقم 26868 لسنة 2021 مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، و" ا . م . ح " وشهرته بكته، 40 سنة متهم بسرقة سيارة، و " أ . ح . م . م " 23 سنة، طالب بأكاديمية بترول بالإسكندرية، سبق اتهامه في 11 قضية بينهم شروع في قتل وسرقة، أما المتهم الرابع " م . ا . ر . ع " وشهرته عسلية، 22 سنة، طالب وسبق اتهامه في سلاح بدون ترخيص، و " د . ا . ع . ق" 25 سنة، وشهرتها دينا المتحور، سبق اتهامه في قضايا سرقة توك توك ومخدرات وإيصال أمانة.

وجرى اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة وذلك لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول، وعقب علمهم بتوجه المجني عليه لمصيف بلطيم، استعان المتهم الأول بباقي المتهمين مستقلين سيارة تحمل لوحات معدنية ع أ م 6732 ماركت مزدا زرقاء اللون، وقام المتهم الثاني وشهرته باكته بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المجني عليه، وتحرر بذلك محضر رقم 3095 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وجاري عرض المتهمين علي جهات التحقيق.