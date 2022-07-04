اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 08:06 م
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بينهم مسن.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بقنا

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:37 م
بينهم مسن.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بقنا حادث - أرشيفية

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين ملاكي عند كوبري نجع سمرة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.
 
 
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من كوبري نجع سمرة في قرية السمطا بدشنا، وأسفر الحادث عن إصابة محمود محمد غريب، 70 عاما، جرح بالرأس، سعيد إبراهيم غريب، 50 عاما، جرح بفروة الرأس، أحمد إبراهيم غريب، 45 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، ممدوح محمود محمد، 45عاما،غيبوبة.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.
 
 
 

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