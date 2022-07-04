بكين تنتقد تصريحات "ناسا" بشأن برنامج الفضاء الصيني

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انتقدت وزارة الخارجية الصينية تصريحات رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون بشأن برنامج الفضاء الصيني، والتي قال فيها "إن برنامج الفضاء الصيني هو برنامج فضائي عسكري".



وتعقيبا على تصريحات نيلسون، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - في تصريح وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية - "هذه ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها ناسا الحقائق وتشوه صورة الصين.. يقوم بعض المسؤولين الأمريكيين بشكل مستمر بالافتراء على دول أخرى بشأن مسائل الفضاء الخارجي، وتعارض الصين بشدة مثل هذه التصريحات غير المسؤولة".



وأضاف "نيلسون بصفته رئيسا لوكالة الفضاء الأمريكية يجب أن يكون مدركا تماما للتاريخ المظلم لبرنامج الفضاء الأمريكي والدور السلبي الذي لعبته الولايات المتحدة في إنشاء مخلفات فضائية وإثارة سباقات التسلح في الفضاء الخارجي وتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وكذلك التهديد الهائل الذي تشكله الولايات المتحدة على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي".



وأكد أن الصين تؤيد الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتعارض سباق التسلح فيه، مشددا على أن استكشاف الصين للفضاء الخارجي يفي بالاحتياجات المشروعة لاقتصاد البلاد ومجتمعها وعلومها وأمنها