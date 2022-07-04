اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 03:27 ص
أكرم القصاص
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بريطانيا تعلن خطة دعم واسعة لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:00 ص
بريطانيا تعلن خطة دعم واسعة لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا رئيس وزراء بريطانيا مع رئيس أوكرانيا
وكالات

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قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات البريطانية ستعلن اليوم الإثنين، عن خطة دعم واسعة لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونُقل عن زيلينسكي قوله إن جونسون "هو أحد أكثر المعارضين المبدئيين للغزو الروسي، وهو زعيم بشأن ضغوط العقوبات على روسيا والدعم الدفاعي لأوكرانيا. مرحبًا بكم في كييف، صديقي!"

وفق وقت سابق، أكدت بريطانيا أن المسؤولين الروس سيجرون استفتاء على انضمام مدينة خيرسون إلى روسيا بحلول خريف عام 2022، محذرة من التلاعب بنتيجة الاستفتاء.

ورجحت الوزارة في إحاطتها اليومية عبر تويتر، أن "تعطي روسيا الأولوية للتصويت شبه الدستوري في محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرتها على المنطقة".


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