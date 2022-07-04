بريطانيا تدرس مصادرة أصول الروس فى المملكة المتحدة ومنحها لأوكرانيا

كتبت رباب فتحى

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المملكة المتحدة تريد أن تحذو حذو كندا، وأن تصادر أصول الروس في المملكة المتحدة من أجل منحها لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي من المقرر أن تلقي فيه وزيرة الخارجية خطابًا يوم الاثنين في مؤتمر إعادة الإعمار الأوكراني في لوجانو، سويسرا، والذي سيحضره إما شخصيًا أو عبر الانترنت قبل القيادة السياسية العليا في أوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 120.000 منزل في أوكرانيا قد دمر خلال العملية العسكرية الروسية، مما خلق الحاجة إلى المليارات من الدخل لاستعادة البلاد اقتصاديًا وجعلها اقتصادًا مواجهًا لأوروبا.

وأخبرت تروس أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أنها تدعم فكرة أن الحكومة يمكن أن تصادر الأصول الروسية المجمدة في المملكة المتحدة وتعيد توزيعها على ضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت: "أنا أؤيد هذا المفهوم. نحن ننظر إليه عن كثب. لقد أقر الكنديون للتو تشريعًا. هذه قضية نعمل على حلها بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة الخزانة ، لكنني أتفق بالتأكيد مع هذا المفهوم. نحن فقط بحاجة إلى الحصول على تفاصيلها بشكل صحيح ".

وقالت إن المبادرة ستحتاج "على الأرجح" إلى تشريع ولكن ليس بالضرورة.

وأوضحت الصحيفة انه يمكن تقديم الأموال المضبوطة إما إلى الأفراد في شكل تعويضات أو إلى الدولة الأوكرانية. في الوقت الحالي ، يمكن للمملكة المتحدة تعليق الأصول الروسية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية لمدة 56 يومًا وتمديد التعليق لمدة 56 يومًا أخرى. في تلك الفترة ، لا يمكن لمالك الأصل الاستفادة من الأصل بأي شكل من الأشكال.

وفي خطابها أمام المؤتمر، ستدعي تروس أن المملكة المتحدة ستضع نفسها كشريك رئيسي لأوكرانيا في عملية التعافي وتدعي أنها قدمت بالفعل 1.5 مليار دولار إلى البلاد من خلال ضمانات القروض المتعددة الأطراف وأكثر من 100 مليون جنيه استرليني في الدعم الثنائي.