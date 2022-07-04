بالأسماء.. وكيل وزارة الصحة بالسويس يُكرم طلاب وطالبات مدارس التمريض الأوائل

فريق المحافظات

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بتكريم أوائل مدرستى التمريض (بنات - بنين ) وذلك خلال فاعليات اليوم العلمي للزمالة المصرية بإدارة التدريب والبعثات .

و أشاد وكيل وزارة الصحة بالسويس بالمستوى العلمي والأخلاقي للطلاب والطالبات ، مؤكداً انهم النواة الحقيقية لمستقبل الصحة بالمحافظة ومشدداً علي دعمه الكامل لهم في مسيرتهم الدراسية ثم المهنية .



أشار إلي دعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان لتطوير العملية التعليمية الفنية للتمريض لتخريج دفعات جديده قادرة علي صنع الفارق الإيجابي في تقديم الخدمة الصحية .



واشاد بمسئولي مدارس التمريض البنين والبنات علي مجهوداتهم المبذولة من أجل خلق صف جديد من التمريض علي أعلي مستوى فني لخدمة أهالي السويس .



وكرم وكيل وزارة الصحة بالسويس راويه احمد محمد ناظره مدرسه التمريض بنات واسماء فاروق عوض ناظرة مدرسه التمريض بنين والطلاب في الصف الاول يوسف عبد المعطي عبد الفتاح وعبد الله حسين السيد ويوسف بشير عبد الحميد واحمد محمد احمد اسماعيل ومي محمد السيد حسن وملك صابر عبد الونيس ومريم العربي يوسف والصف الثاني ايات اشرف ابراهيم واسماء عمر محمد حسن وخلود سالم غريب سالم وحبيبه محمد محمد السوداني وندى مصباح صدقي والصف الثالث مصطفى علي احمد اسلام واسلام محمود عطيه واحمد محمد امام علي ومحمد ايمن محمد حامد ونورهان طيبي محمد حسن ودعاء عطيه سعيد عطيه وندى احمد علي السيد وشيماء محمد سيد صالح وبسمه احمد ابراهيم ونور الهدى عبد الهادي محمد.



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جانب من التكريم (4)



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جانب من التكريم (6)



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جانب من التكريم (10)



جانب من التكريم (11)



