يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من المسئولين، اليوم الاثنين، افتتاح 6 فروع لشركة "جسور" وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية.
اليوم.. رئيس الوزراء يشارك فى افتتاح 6 فروع لشركة "جسور"الإثنين، 04 يوليه 2022 04:23 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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