اليوم.. رئيس الوزراء يشارك فى افتتاح 6 فروع لشركة "جسور"

كتبت هند مختار

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من المسئولين، اليوم الاثنين، افتتاح 6 فروع لشركة "جسور" وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية.