ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزارة الدفاع القول إن فرقاطة صينية أبحرت فيما يسمى بالمنطقة المتاخمة للجزر الصغيرة غير المأهولة، والتي تديرها اليابان، لكن الصينيين يطالبون بها، لمدة ست دقائق تقريبًا، وذلك بعد وقت قصير من دخول فرقاطة روسية المياه.

وقال مسؤول في الوزارة إن السفينة الروسية بقيت في المياه من الساعة 7:05 صباحًا حتى 8:16 صباحًا بتوقيت اليابان ويبدو أنها فعلت ذلك لتجنب حدوث إعصار.

من جهته، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء اليابانى سيجى كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، بأنه بعد هذا الحادث، الذي جاء وسط تنامي الإصرار البحري للصين والعلاقات العسكرية القوية بشكل متزايد بين الصين وروسيا، قدمت طوكيو احتجاجًا إلى بكين.

وأكد كيهارا أن اليابان سترد بحزم على تحركات مماثلة.

وأضافت الوزارة أن تاكيهيرو فوناكوشي، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية، احتج على هذه التحركات خلال محادثة هاتفية مع مسؤول كبير بالسفارة الصينية في طوكيو.

وقدمت اليابان على مدار السنين الماضية احتجاجات إلى الصين بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل سفن حرس السواحل الصينية في المياه اليابانية حول جزر سينكاكو.

كما أن اليابان كانت أيضا حذرة من تعميق التعاون العسكري بين الصين وروسيا مؤخرا، مثل التحليق المشترك لقاذفات البلدين فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ في أواخر مايو الماضي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ يونيو 2016 التي شوهدت فيها سفن حربية صينية وروسية تدخل المنطقة المتاخمة في نفس الوقت تقريبًا.