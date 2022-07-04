النيابة تحقق فى مصرع ربة منزل بعد سقوطها من الطابق السابع بمدينة السلام

كتب ـ أحمد حسني

فتحت نيابة السلام تحقيقا موسعا في واقعة سقوط ربة منزل من الطابق السابع بمدينة السلام، ما أدى لوفاتها على الفور، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "دينا. م. خ" في العقد الرابع من عمرها مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه بدفعها من الطابق السابع بسبب وجود خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج، وبمواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.