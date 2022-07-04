الكرملين: الأحداث في أوزبكستان شأن داخلي

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن أحداث العنف والاضطرابات التي شهدها إقليم كاراكالباكستان الأوزبكي شأن محلي لأوزبكستان".



وردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تراقب التطورات في كاراكالباكستان، قال بيسكوف - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أوزبكستان حليفنا ودولة صديقة وشريك مهم للغاية بالنسبة إلينا.. كل ما يحدث في أوزبكستان هو شأن داخلي لهذا البلد"، مشيرا إلى أنه ليس لدى بلاده أدنى شك في أن جميع القضايا القائمة سيتم حلها من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الأوزبكية.



وكانت أعمال شغب جماعية قد اندلعت في كاراكالباكستان يومي 1 و2 من شهر يوليو الجاري احتجاجًا على خطط تغيير وضع الإقليم في دستور أوزبكستان بعد تعديله.. وقالت السلطات "إن الشعب تعرض للتضليل في محاولة للاستيلاء على هيئات حكومية محلية".



وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف حالة الطوارئ في الإقليم وألغى خططًا لإدخال تعديلات دستورية من شأنها حرمان كاراكالباكستان من وضع جمهورية ذات سيادة داخل أوزبكستان وحق الإقليم في الانفصال عن البلاد من خلال أجراء استفتاء.