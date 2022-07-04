اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 12:58 م
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القومى للمرأة يصدر ملفا بعنوان "8 سنوات من تمكين المرأة"

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:38 م
القومى للمرأة يصدر ملفا بعنوان "8 سنوات من تمكين المرأة" المجلس القومى للمرأة - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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بمناسبة حلول الذكرى الثامنة على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية ، أصدر المجلس القومي للمرأة ملفاً بعنوان " 8 سنوات من تمكين المرأة في مصر" . 
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن هذا التقرير  جاء لعرض النجاحات والإنجازات العظيمة التي تحققت في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات على مدار 8 سنوات هي العصر الذهبى للمرأة المصرية.
 
 موضحة أن ذلك لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية .
 
وأضافت أن التاريخ سوف يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو من صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أى تمييز ، وتحققت في عهده إنجازات فاقت أحلام وتوقعات المرأة المصرية ، وأصبح سقف أحلامها عنان السماء في عصر حافظ على مكتسباتها ، وأعطاها حقها ، وأضاف العديد من المكتسبات، وذلك إيمانا من الرئيس أن تمكين المرأة هو واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الانسان .
 
 
 

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