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القوات المسلحة تستقبل بسنت حميدة صاحبة الإنجاز التاريخى بدورة ألعاب البحر المتوسط

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:26 م
القوات المسلحة تستقبل بسنت حميدة صاحبة الإنجاز التاريخى بدورة ألعاب البحر المتوسط القوات المسلحة تستقبل بسنت حميدة
كتب زكى القاضى

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فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهلهم لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا، استقبلت القوات المسلحة اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" بالجزائر وتحقيقها إنجاز تاريخى فى رياضة ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية، فى سباق 100 متر عدو فى زمن 11:10 ثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو فى زمن 22:47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز. 

جدير بالذكر أن القوات المسلحة شاركت بعدد 46 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط" وهران 2022 " بمختلف الألعاب وحققوا 22 ميدالية بواقع 7 ميدالية ذهبية و6 فضية، و9 برونزية حتى الآن.

يأتى ذلك نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء وبنات الشعب المصرى لرفع العلم المصرى بمختلف المحافل الرياضية.

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القوات المسلحه

بسنت محمد عوض

الجيش

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