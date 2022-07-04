القابضة للمياه تشارك بفعاليات معرض محافظة القاهرة لتسويق منتجات قرية الفواخير

كتب أحمد حسن

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى فعاليات المعرض الثانى الذى تنظمه المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضمن افتتاح معرض تسويق منتجات قرية "الفواخير" لدعم الحرفيين والعاملين في صناعة الفخار.

ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة عدد من الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية تستهدف أكثر من 50 طفل لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، بالإضافة إلي مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية والألعاب؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه، وتنمية الوعى بقضايا المياه.

وتحرص الشركة القابضة على تنفيذ برامج توعوية تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية للأطفال لتعليمهم الحفاظ على المياه دون إهدار.

يأتى ذلك فى إطار الشراكة الفعالة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومحافظة القاهرة، بهدف نشر الوعى من خلال الفعاليات والأنشطة التفاعلية.