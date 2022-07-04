السيطرة على حريق شب فى أتوبيس العاملين فى "المحطات المائية" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت قوات الحماية، اليوم الاثنين، على حريق شب فى أتوبيس تابع لشركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمحافظة أسوان، أثناء نقل العاملين إلى مقر الشركة بمنطقة السد العالى جنوب مدينة أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة يفيد، بأنه أثناء مرور الأتوبيس المخصص لنقل العاملين بشركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمحافظة أسوان، من وإلى مقر عملهم بطريق السد العالى شرق، تعرض لعطل مفاجئ تسبب فى إشتعال النيران بالأتوبيس.

واضطر قائد الأتوبيس للتوقف على طريق السد العالى شرق، وإخلاء الأتوبيس من الركاب لتجنب تعرضهم للخطر بعد اشتعال النيران، وتم إخطار الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح وتم إخطار الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.