السيطرة على حريق داخل مطعم فى الدقى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بنشوب حريق داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلي المكان، وتبين نشوب حريق داخل المدخنة بسبب تراكم الدهون وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع اصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة أوسيم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وعلى جانب آخر، وقع انهيار جزئي بسقف شقة سكنية بالطابق الثامن بشارع رفاعة سلطان من ترعة عبدالعال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بحدوث انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثامن بشارع رفاعة سلطان من ترعة عبدالعال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث سقوط لقشرة محارة السقف علي مساحة 2 في 2 متر دون إصابات، وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.