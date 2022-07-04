وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين، أن 305 آلاف و437 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 51 ألفا و48 حاجاً، فيما استقبل مركز حجاج البر 19 ألفا و250 حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأشارت إلى أن 321 ألفا و269 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 54619 من جنسيات مختلفة.

