السعودية تنفذ عقوبات صارمة ضد الآلاف من مخالفى أنظمة الحج.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الوهاب الجندى

كشف مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامى، عن ضبط 63 حملة وهمية على مستوى المملكة، و288 مواطنا ومقيما مخالفا لأنظمة الحج، وجرى تطبيق العقوبات المقررة عليهم بـ(10) آلاف ريال، كما تم ضبط 8 أشخاص مواطنين ومقيمين قاموا بنقل حجاج غير نظاميين وطبقت بحقهم العقوبات المقررة عليهم فى نظام الجوازات، وضبط 2062 مخالفا لنظام الإقامة كانوا يخططون لأداء فريضة الحج بشكل غير نظامى، فيما تم إعادة ما يقرب من 100 ألف مقيم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة، وتم إعادة ما يقارب 70 ألف سيارة مخالفة وغير مصرح لها، وتنقل عاملين وحجاجا غير مصرح لهم.

وقد أعلنت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة السعودية الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج فى أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة.

ومن جانبه أوضح قائد قوات الطورائ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء الركن محمد مقبول العمرى أن القوات عملت على إعداد الخطط التشغيلية والتفصيلية والتنظيمية التى تنبثق من الخطة الرئيسة والخطة العامة للحج التى تهدف جميعها إلى تحقيق الحج الآمن بكل يسر وسهولة، حيث تشارك قوات الطوارئ الخاصة فى المدينة المنورة وفى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتوفير أمن الحجيج أولا وسهولة حركتهم وانتقالهم حتى يشعر الحاج بالراحة والاطمئنان.

وأكدوا قيادات قوات أمن الحج خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم فى مقر نادى منسوبى وزارة الداخلية بمكة المكرمة، بمشاركة مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامى، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء الركن محمد مقبول العمرى، وقائد قوات الدفاع المدنى فى الحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات فى الحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وقائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان، أن وزارة الداخلية تضطلع بمسؤوليات من خلال مواسم الحج تتمثل فى مسؤوليات تنظيمية وأمنية.