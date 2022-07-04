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الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة كل ما يتعلق بأمور المجازر خلال عيد الأضحى

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:01 م
الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة كل ما يتعلق بأمور المجازر خلال عيد الأضحى وزارة الزراعة - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية للثورة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على مراقبة ومتابعة للمزارع ومتابعة الشوادر والأسواق من خلال إدارات زراعية فى محافظات الجمهورية.

 

وأضاف عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية للثورة الحيوانية بوزارة الزراعة، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك غرفة عمليات لكافة الوزارات والجهات المعنية وهى غرفة طوارئ 24 ساعة خلال عيد الأضحى لمتابعة كل ما يتعلق بالأمور الفنية للمجازر وغيرها.

 

وتابع عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية للثورة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن المجازر مفتوحة طوال أيام العيد والذبح بالمجان، ويتم التوعية والتنبيه وتعريف المواطن بكل شيء وأهمية الذبح بالمجازر، كما أن منافذ وزارة الزراعة توفير الاحتياجات الغذائية طوال العام، وهناك سيارات متنقلة لبيع حيوانات مذبوحة أو حيوانات حية فى الشوادر ومتابعة لتأمينها بيطرية وتقديم الغذاء والمياه المناسبة لها.

 


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حسام سلام

الثروه الحيوانيه

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