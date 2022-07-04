اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 12:58 م
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الزراعة تنظم دورة تدريبية فى إنتاج الأرانب تحت التغيرات المناخية بالإسكندرية

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:23 م
الزراعة تنظم دورة تدريبية فى إنتاج الأرانب تحت التغيرات المناخية بالإسكندرية أرانب
كتبت ـ أسماء نصار

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نظم معهد بحوث الانتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بمحطة بحوث الدواجن بالصبحية في محافظة الإسكندرية.
 
وشمل البرنامج التدريبي عددا من الموضوعات الهامة، في مجال إنتاج الأرانب تحت التغيرات المناخية الحديثة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو.
 
 واستهدف البرنامج تعريف الأسس والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج الأرانب للشباب الراغبين في إقامة هذا النوع من المشروعات.
 
وألقى المحاضرات نخبة من أعضاء الهيئة البحثية بالمحطة وقسم بحوث تربية الأرانب بالجيزة، حيث تنظم المحطة العديد من الدورات في مجال تربية الدواجن وتفريخ بيض الدجاج.
 

الزراعة

معهد بحوث الانتاج الحيوانى

التغيرات المناخية

تربية الأرانب



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