اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 11:25 م
أكرم القصاص
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الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإرساء علاقات مع اليابان موجهة نحو المستقبل

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:00 م
الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإرساء علاقات مع اليابان موجهة نحو المستقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول
أ ش أ

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، إلى بذل الجهود المشتركة من أجل إرساء علاقة ثنائية مع اليابان موجهة نحو المستقبل.


وذكر مكتب الرئيس "يون" - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - أن الرئيس الكوري الجنوبي اجتمع مع أعضاء اتحاد الأعمال الياباني، وناقشوا سبل زيادة التبادلات التجارية والشعبية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض نتائج الاجتماع السنوي بين اتحاد الأعمال الياباني واتحاد الصناعات الكورية الذي عقد في سول في وقت سابق من اليوم.


وقال الرئيس الكوري إنه يتعين على البلدين تجميع قوتهما وحكمتهما لبناء علاقة تعاونية موجهة نحو المستقبل، مطالبا بمواصلة رجال الأعمال من كل البلدين التواصل من أجل توسيع حدود التعاون في الحقبة القادمة للأمن الاقتصادي، مؤكدا ضرورة عمل الحكومتين معا لحل القضايا العالقة بينهما.


من جانبه، وصف رئيس اتحاد الأعمال الياباني "ماساكازو توكورا" الدولتين بأنهما "جارتان مهمتان" تشتركان في علاقة وثيقة ومتبادلة المنفعة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، متعهدًا بمواصلة مجهودات مجتمع الأعمال الياباني للحفاظ على العلاقات الودية بين القطاعات الاقتصادية في البلدن وتطويرها.


كوريا الجنوبية

اليابان

اليابان وكوريا الجنوبية

اتحاد الأعمال الياباني



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