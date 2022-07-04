بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مورس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيي إلى سفارة فنزويلا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مورس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيي إلى سفارة فنزويلا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة