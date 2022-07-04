الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الرئاسى الليبى

كتب محمد الجالى

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "تلقى الرئيس السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبي".

وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتداداً للعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً فى هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة السيد الرئيس فى دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطنى الليبي، فضلاً عن الدور الحيوى لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى أن مصر لم ولن تدخر جهداً فى دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أى تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هى السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازى مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـى الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.