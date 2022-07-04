جاء ذلك خلال الحفل السنوى لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة، والذى تم تنظيمه اليوم الاثنين، بقصر الشعب فى الجزائر العاصمة.

وأشرف الرئيس الجزائرى على تقليد رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء، ورتبة عميد إلى مجموعة من العقداء، فضلا عن إسداء أوسمة إلى عدد من القيادات العسكريين والمدنية.

وحضر الحفل، الذي تم تنظيمه عشية الاحتفال بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الجزائرية والمقرر له غدا الثلاثاء، كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية يتقدمهم رئيسا غرفتي البرلمان صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي، ورئيس الحكومة أيمن عبدالرحمن، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، بالإضافة إلى مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة.