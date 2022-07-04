الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

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تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس.



والسفراء هم: كوريان ماثيو فايالونكال سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة، وصادق سيلا سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة، وماريمتتوك، وباتماناتان سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة، وخيرت لاما شريف سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة، وغريغ دافيد لويس سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة، وسارج دانيون سفير بنين بتونس مع الإقامة بالرباط، ونييراماتاما زاينة سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط، وناستور بانكوموكونزي سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط، وجايمس ماك إنتاير سفير أيرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط، ونونتاوات شاندرتري سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط، واللواء أس أم شميم الزمان سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس، وأوجانيو ريفنكو سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد.