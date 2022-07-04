وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه تم أيضا تدمير 353 منظومة مضادة للطائرات، و3904 دبابات ومدرعات، و706 راجمات صواريخ، و 3084 مدفع هاون، و4002 من المركبات العسكرية الخاصة.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة الإقليمية في مدينة "خاركيف" الأوكرانية أوليه سينهوبوف، اليوم الاثنين، إن مدرسة ثانوية قد تدمرت بعدما تعرضت لقصف صاروخي روسي، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأضاف سينهوبوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "للأسف في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل ثلاثة من أهالي قرية بزروكي من بلدة ديرهاشيف بسبب أعمال المحتلين، حيث قصف الروس القرية بالمدفعية وأصيب ستة أشخاص بجرووح. شنت قوات الاحتلال الروسي اليوم في الساعة 04:00 هجوما صاروخيا خبيرا على حي شيفتشينكيفسكي في خاركيف".

وقال إن العسكريين الروس اختاروا مدرسة ثانوية كهدف لهم. ويقوم رجال الإنقاذ الآن بالبحث في الأنقاض.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي" الروسية، يفجيني كاسبيرسكي، أن الشركة بصدد إصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بدون تحديد الموعد النهائي للإصدار.

وقال كاسبيرسكي - خلال مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المقام في مدينة يكاتيرينبورج الروسية، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين - "سنطلق هذا الأصدار، ولكنني لن أحدد الموعد لأنه يتغير عادة مرتين أو ثلاث مرات".

يُذكر أن نظام تشغيل "كاسبيرسكي أو إس" يعمل حاليا في المجالات التي تتطلب تكثيف مستمر للأمن السيبراني، مثل النقل والبنية التحتية الصناعية ومعدات الاتصالات.