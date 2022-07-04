الداخلية تفتتح عددا من المراكز والمقرات النموذجية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

افتتح قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، عدد من المراكز والمقرات النموذجية بأماكن التسوق التجارية "المولات" والمدن الجديدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على النحو التالى:-

محافظة القاهرة:

• المركز النموذجى للقيد العائلى الفورى لتقديم خدمات القيد العائلى بصورة متكاملة بمقر ديوان القطاع بالعباسية.

• المركز النموذجى لمواليد الخارج بأبراج منطقة العباسية.

• المركز النموذجى بمحطة مصر بمنطقة رمسيس.

• المركز النموذجى بمجمع مدينتى السكنى بمنطقة الكرفت زون التجارية.

• المركز النموذجى بكمبوند بروج السكنى بطريق الإسماعيلية الصحراوى.

محافظة الجيزة:

• المركز النموذجى بمجمع سوديك بمنطقة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.

• المركز النموذجى بمول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر.

• المركز النموذجى بمول هابى دولفين بمدينة 6 أكتوبر.

محافظة القليوبية:

• المركز النموذجى بمول العبور التجارى بمدينة العبور.

• المركز النموذجى بمول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعى.

محافظة المنوفية:

• المركز النموذجى بمول سفن ستارز التجارى بمدينة السادات.

محافظة الإسكندرية:

• المركز النموذجى بمول جرين بلازا بمنطقة سموحة.

محافظة البحر الأحمر:

• المركز النموذجى بمول سينزو التجارى بمدينة الغردقة.

محافظة المنيا:

• المركز النموذجى بمول الندى التجارى بمدينة المنيا الجديدة.

كما قام القطاع بإضافة وتفعيل عدد 4 لغات أجنبية إضافية بمراكز القطاع للترجمة الفورية لتصل إلى عدد 21 لغة أجنبية.