الخميس آخر موعد للتقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسى 2022 - 2023 م حتى يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو 2022، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور فى إتاحة وقت كافى للتقديم نتيجة الإقبال الشديد على التقديم وتيسيرا على اولياء الأمور.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكره للعرض على المحافظ للموافقة على مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسى 2022 - 2023 لمده اسبوع ليقرر المحافظ مد فترة التقديم حتى 7 يوليو القادم حرصاً منه على مصلحه أبنائنا الطلاب وتيسيراً على أولياء أمورهم.

يذكر أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسى 2022 - 2023 م يتم إلكترونيا.