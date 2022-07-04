الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعمد قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين، إنه عقب إجراء التحليل الجنائي المفصل لم يتمكن فاحصو الطرف الثالث والمستقلون من التوصل لنتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وأوضح المتحدث - في بيان صحفي بحسب ما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - أنه من خلال تلخيص كلا التحقيقين، خلص مجلس الأمن الأمريكي إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة، إلا أن مجلس الأمن الأمريكي لم يجد أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا ولكنه نتيجة لظروف مأساوية خلال عملية عسكرية بقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد فصائل فلسطينية في 11 مايو 2022 في جنين والتي أعقبت سلسلة من الهجمات الإرهابية في إسرائيل.

وأضاف برايس إن "خبراء المقذوفات قرروا أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".. وأنه بالإضافة إلى التحليل الجنائي والباليستي، منح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من جيش إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية".

واختتم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيانه بالقول " نقدر ونواصل تشجيع التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذه الحالة المهمة، وأن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في الخطوات التالية داعية للمساءلة".