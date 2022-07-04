اليوم السابع
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الحبس المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:05 ص
الحبس المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.

 

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 24537 لسنة 2021 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 3768 لسنة 2021 كلى شبين الكوم، على " مصطفى ر ا " بالحبس المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية، اخطارا يفيد بالقبض على " مصطفى ر ا " المقيم بقويسنا، وبحوزتة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وبالتحقيق بالواقعة والإحالة إلى المحكمة قضت بحكمها السالف ذكرة.

 


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