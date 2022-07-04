اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 10:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:36 م
الجريدة الرسمية إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


الاضحى

اجازة عيد الاضحى

مجلس الوزراء

عاجل



الموضوعات المتعلقة

معلومات الوزراء ينظم جلسة غدًا لمناقشة وثيقة "ملكية الدولة" بقطاع النقل البحرى والنهرى والبرى

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:52 م

رئيس الوزراء يشهد احتفالية إعلان افتتاح "جسور" 6 أفرع خارجية للترويج للمنتجات المصرية حول العالم.. وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية للشركة.. مدبولى: الدولة أولت بتوجيهات من الرئيس اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:27 م

رئيس الوزراء يتابع ملف الصادرات الزراعية المصرية وجهود زيادتها الفترة المقبلة

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:14 م

رئيس الوزراء يشيد بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبى

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة