الجريدة الرسمية إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
الجريدة الرسمية إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليوالإثنين، 04 يوليه 2022 10:36 م
الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
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