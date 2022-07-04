التخطيط: 29.3 مليار جنيه استثمارات خطة 22/2023 لقطاع الكهرباء

كتبت أسماء أمين

تستهدف خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.

وذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة فى قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول)، بلغت حوالى 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالى 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى حوالى 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 66%، فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي.

وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، أوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.