اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق شقة سكنية فى الوراق

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:29 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق شقة سكنية فى الوراق حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بالوراق، وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات،  وتبين أن النيران اشتعلت بشقة دون إصابات ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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