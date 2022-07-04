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البيئة: حجم المخلفات الأفريقية سنويا 250 مليون طن وستتضاعف 4 مرات بحلول 2050

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:20 ص
البيئة: حجم المخلفات الأفريقية سنويا 250 مليون طن وستتضاعف 4 مرات بحلول 2050 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم توليد حوالى 250 مليون طن من المخلفات فى أفريقيا سنوياً وبحلول عام 2050 ستتضاعف كمية المخلفات إلى حوالى 4 أضعاف، موضحة أنه لفهم الوضع الراهن لقطاع إدارة المخلفات فى أفريقيا، سيتم تحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فى الدول الأفريقية .
 
واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنه سيتم تحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فى الدول الأفريقية، من خلال استطلاعات سنحصل عليها من الجهات المعنية فى هذه الدول، وهو الأمر الذى سيساهم بفعالية فى الوصول إلى أهداف مبادرة أفريقيا 50 لسنة 2050، وبناء خريطة الطريق القابلة للتحقيق بحلول عام 2050.
 
وأشارت الدكتورة  ياسمين فؤاد أنه يتم تدوير ما يقارب 10% فقط من المخلفات التى تنجم عن القارة السمراء، مؤكدة أن توليد المخلفات الصلبة العالمية ينتج عنه كمية ضخمة من ثانى أكسيد الكربون، وهو ما يتطلب زراعة أكثر من 50 مليار شجرة سنويًا.
 
 
 

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