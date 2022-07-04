الانتهاء من إنشاء كوبري دريسة أبو عطوة للمشاة بدلًا من الصالات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتهت مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية،برئاسة المهندس أحمد الشيمى مدير عام المديرية من تنفيذ كوبري مُشاة دريسة ابو عطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز و مدينة الإسماعيلية.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنشاء كباري مُشاة على ترعة السويس، بدلًا من الصالات المتهالكة التي يستخدمها المواطنين؛ للعبور بين ضفَّتي الترعة؛ و ذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم.

و أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، أنَّ كوبري مُشاة دريسة ابو عطوة ، هو أحد الكباري التي تقوم مديرية الطرق و النقل بتنفيذها بنطاق مركز و مدينة الإسماعيلية، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال كباري المُشاة بدلًا من الصالات المتهالكة على ترعة السويس، و البالغ عددها 8 كباري.



و أوضح "الشيمي" أنه خلال 15 يوم سيتم الانتهاء من 4كباري أُخرى علي ترعة السويس.



يُذكر أن خطة محافظة الإسماعيلية لإحلال كباري المُشاة بدلًا من الصالات على الترع في مرحلتها الأُولي، تشمل إنشاء عدد 13 كوبري مُشاة، منها 8 كباري على ترعة السويس تنفذها مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، و عدد 5 كباري على ترعة المنايف، تنفذها مديرية الري و الموارد المائية بالإسماعيلية لصالحِ محافظة الإسماعيلية.





