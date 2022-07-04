وقالت الوكالة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية: إن إعصار "إيري" يتحرك شمالًا في بحر الصين الشرقي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المتوقع أن يغير مساره باتجاه الشرق بما قد يُسبب في هطول أمطار غزيرة فوق كيوشو والأجزاء الغربية الأخرى من البلاد حتى بعد غد الأربعاء.

وأضافت أن الضغط الجوي للإعصار يبلغ 996 هيكتوباسكال في مركزه وتصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة فوق جزيرتي "كيوشو" و"شيكوكو".