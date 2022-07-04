استمرار عمل المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل معارض اهلا رمضان والشوادر والمحلات المشاركة في أهلاً رمضان حتى الآن، حيث يتم متابعتها بصفة مستمرة من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بها والبيع بالأسعار المعروضة والمخفضة والمناسبة للمواطنين بتخفيضات حقيقية عن السوق الخارجي.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قامت المديرية بالاستعداد الكامل ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنظيم معرض رئيسي لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة والألعاب بأسعار تنافسية ومخفضة، ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لإحتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه من المقرر نقل المعرض إلى منطقة السوق الحضري بشارع مطحن الاتحاد بالأقصر، وذلك بعد الإنتهاء من فترة عيد الأضحى المبارك، وجاري تجهيز الأماكن بالسوق الحضري تمهيداً للنقل وتم ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، وذلك على النحو التالي:- (الخراف الحية بسعر 90 جنيه الكيلو قائم تم عرضها بفرع الشركة بشارع رمسيس - اللحوم السودانية المبردة بسعر 115 جنيه الكيلو - اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 85 جنيه الكيلو - اللحوم المبرد الضاني بسعر 140 جنيه الكيلو - اللحوم الضاني المجمد بسعر 130 جنيه الكيلو)، ويتم تعزيز جميع الارصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، على أنه شهدت أسواق الخضر والفاكهة ثبات في أسعار بعض السلع، وذلك بما يناسب كافة احتياجات المواطنين وتذبذب في أسعار سلع أخرى نتيجة لآليات السوق الحر، وبما لا يؤثر على اتاحة وتوفر جميع تلك السلع، كما تم رصد توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام.



إستمرار عمل المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة إستعداداً لعيد الأضحى (1)



إستمرار عمل المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة إستعداداً لعيد الأضحى (2)



إستمرار عمل المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة إستعداداً لعيد الأضحى (3)



إستمرار عمل المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة إستعداداً لعيد الأضحى (4)