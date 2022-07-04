اليوم السابع
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استمرار الفوضى فى مطارات إسبانيا وفرنسا بعد إلغاء رحلات بسبب إضراب الموظفين

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:36 ص
استمرار الفوضى فى مطارات إسبانيا وفرنسا بعد إلغاء رحلات بسبب إضراب الموظفين مطار فرنسا
فاطمة شوقى

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تستمر أزمة تأخير وإلغاء رحلات الطيران فى المطارات الأوروبية، حيث تسبب إضراب الموظفين فى إلغاء واحدة من كل 5 رحلات جوية فى مطار باريس شارل ديجول، الأهم فى فرنسا ، كما تعم الفوضى فى مدريد بعد تأخر وإلغاء عشرات الرحلات بسبب اضراب موظفى شركة رايان اير.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن اضراب الموظفين فى فرنسا وإسبانيا أدى إلى الغاء وتأخير العديد من رحلات الطيران التى أدت بطبيعة الحال إلى فوضى عارمة فى المطارات الإسبانية والفرنسية، حيث يطالب الموظفون بتحسين الرواتب منذ الخميس الماضى ، ويستمر الاضراب بعد رفض مطالبهم.

وقال أحد المسافرين فى إسبانيا "لقد أخبرونا أن هناك تأخير بسبب الضوابط الأمنية ، وهو سيستمر ساعة أو ساعة ونصف"، وقال آخر "لقد أرسلوا لى بريدا إليكترونيا من قبل حتى أتمكن من الحضور قبل الموعد بثلاث ساعات".

واستمر الإضراب ، الذي أثر على البرتغال وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا الأسبوع الماضي ، اثني عشر يومًا آخر في يوليو في المطارات الإسبانية.

وسجل مطار لشبونة أيضا طوابير طويلة للمسافرين الذين ينتقدون نقص المعلومات وتضيع أوقاتهم ، بعد إلغاء العشرات من الرحلات الجوية.

وبررت شركة مطارات لشبونة أن سبب هذه الأزمة هو "القيود" التي تعاني منها "العديد من المطارات الدولية".

 


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