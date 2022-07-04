استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل فى أسوان.. فيديو وصور

أسوان - صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع"، تقريرا تلفزيونيا لرصد أسعار الخضراوات بمحافظة أسوان من داخل سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل فى مدينة أسوان، للتعرف على المعروض من الخضر والفاكهة فى الأسواق.

وشهد سوق السيل أحد أكبر أسواق مدينة أسوان تنوع وزيادة كبيرة فى المعروضات وواصلت أغلب أصناف الخضروات تراجعها وتراوح سعر الطماطم ما بين 5 إلى 7 جنيهات حسب الجودة والبطاطس 5 جنيهات، والبصل الأبيض 3 جنيهات والبصل الأحمر بـ 4 جنيهات، والفلفل البلدى 3 كيلو بـ 10 جنيهات والخيار الكيلو ب5 جنيهات والباذنجان 3 كيلو ب10 جنيهات والبامية تراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 حسب النوع والجودة.

وتابع "اليوم السابع" جولته داخل سوق السيل فى مدينة أسوان، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظًا مع توافر معروض كبير.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الاستقرار الملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة.

كما جاءت أسعار الفواكه كالتالى، البطيخ 4 جنيه للكيلو والموز 8 جنيهات للكيلو والتفاح تراوح سعر الكيلو من 10 إلى 12 جنيها.

وتشهد أسواق أسوان وفرة من كل المعروضات سواء خضراوات أو فاكهة بأسعار فى متناول الجميع، كما تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل (6)



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل (7)



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل (8)



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل (10)



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل (12)



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل (13)