استقبال حافل من المصرية للاتصالات WE للبطلة المصرية بسنت حميدة بمطار القاهرة

كتبت ـ هبة السيد

قام وفد من المصرية للاتصالات WE برئاسة محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة، باستقبال البطلة المصرية بسنت حميدة بمطار القاهرة الدولي فور عودتها اليوم من الجزائر، بعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين لمصر في سباقي 100 متر و200 متر عدو للسيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات WE، قد أعلنت عن رعايتها ودعمها للبطلة بسنت حميدة، وتقديم عقد رعاية عالمية لها، وذلك بعد التتويج بالميدالية الذهبية الأولى ورفعها لاسم وعلم مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وعبرت بسنت حميدة عن سعادتها بالاستقبال الحافل الذي أعدته لها المصرية للاتصالاتWE فور وصولها لأرض الوطن، وقدمت الشكر للشركة على قرارها بدعمها ورعايتها في مسيرتها نحو تحقيق المزيد من البطولات والألقاب، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور والشركة المصرية للاتصالات التي قدمت لها هذه الفرصة العظيمة بعد رحلة بحث عن راع استمرت نحو 4 سنوات.

وقال محمد أبو طالب نائب الشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن الشركة ستقدم كل الدعم للبطلة المصرية وستوفر لها عقد رعاية عالمي وستساندها في كل المحافل الرياضية الدولية والمحلية لتتمكن دوما من رفع اسم مصر عاليا، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات WE تسعى دوما إلى تقديم الدعم والرعاية لأبطال مصر الرياضيين ومساندتهم في مسيراتهم الرياضية لتمثيل مصر في مختلف المحافل والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

ونجحت العداءة المصرية بسنت حميدة أمس في التتويج بالميدالية الذهبية الثانية لها في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد حصولها على المركز الأول في منافسات 200 متر عدو وتحقيق رقم أولمبي جديد، بعدما سبق وحققت ذهبية سباق 100 متر عدو منذ يومين.