اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في إلينوي الأمريكية إلى 5 قتلى و16 مصابا

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:56 م
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في إلينوي الأمريكية إلى 5 قتلى و16 مصابا اطلاق النار فى امريكا
كتب عبد الوهاب الجندى

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ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار على موكب خلال احتفالات الأمريكيين بيوم الاستقلال الموافق 4 يوليو في منطقة هايلاند بارك بولاية إلينوي، إلى 5 قتلى و16 مصابا.

قال شهود عيان إن الحشود فروا من صوت إطلاق النار، وشاهد آخرون ما لا يقل عن خمسة أشخاص ملطخين بالدماء على الأرض وآخر تحت بطانية، وفقًا لصحيفة شيكاغو صن تايمز.

هذا ولا يزال عدد الضحايا غير واضح، وبحسب ما ورد طلبت الشرطة وحدة كلاب للمساعدة في العثور على المشتبه به، الذى لا يزال طليقا.

وأعلنت منطقة هايلاند بارك في بيان "نقل 16 شخصا إلى المستشفى وتأكدت وفاة 5 أفراد". " قائلة: "هذه حادثة نشطة، يُنصح جميع الأفراد بالاحتماء في مكانهم."

وأضاف البيان: "وكالات تطبيق القانون تبحث عن المشتبه به، وتم العثور على دليل على وجود سلاح ناري. ويستجيب العديد من ضباط تطبيق القانون وقاموا بتأمين محيط حول وسط مدينة هايلاند بارك".

حادث إطلاق النار
حادث إطلاق النار

 

فرار المشاركين في الحفل
فرار المشاركين في الحفل

 


اطلاق النار فى امريكا

اطلاق النار

امريكا

يوم الاستقلال

إلينوي



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