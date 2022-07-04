ارتفاع حصيلة الفيضانات وانهيار التربة بشمال شرق الهند إلى 221 شخصا

وكالات

وصل عدد القتلى اليوم الاثنين، نتيجة انهيار التربة فى ولاية مانيبور بشمال شرق الهند، إلى 42 شخصا بينهم 27 من العسكريين، حسبما نقلت "روسيا اليوم.

وانهارت الكتل الترابية والصخور بالقرب من محطة السكة الحديد قيد الإنشاء، وفي المنطقة يقع مقر السرية رقم 107 التابعة للقوات البرية الهندية.

وقالت وسائل الإعلام بأنه يوجد بين القتلى كذلك بعض المهندسين والعمال والعديد من السكان المحليين.

ويعتبر 20 شخصا، بينهم 3 عسكريين، في عداد المفقودين، وتستمر عملية الإنقاذ في موقع الحادث، لكنها تجري بصعوبة بسبب المطر الغزير جدا وخطر حدوث انهيارات أرضية جديدة.

في الوقت ذاته، لقى ما لا يقل عن 179 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية آسام بشمال شرق الهند.

وقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية: "بلغ عدد المتضررين نتيجة ذلك حوالي 700 ألف شخص، من سكان 1618 قرية".

وأشار المصدر، إلى أن هذه الكارثة الطبيعية تسببت بتدمير كامل أو جزئي لـ138 ألف منزل.

ونوه بأن مدينة سيلشار، عانت أكثر من غيرها لأن 90% من أراضيها باتت مغمورة بالكامل تحت المياه نتيجة انهيار السد في المنطقة.

وحتى الآن ثبت مقتل ما لا يزيد عن 16 شخصا في المدينة، ويعتقد أن الفيضانات تسببت في أضرار في الممتلكات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات روبية (1.2 مليار دولار).