ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 9010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1621 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11051 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3642 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2509 نقطة.