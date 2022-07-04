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ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة وشبورة..تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:32 م
ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة وشبورة..تفاصيل حالة الطقس حتى السبت درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل أول أيام العيد، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ،  حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- شبورة مائية خفيفة صباحا حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا 
 
 
 

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