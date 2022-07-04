ارتفاع إصابات جدرى القرود فى البرازيل لـ76 حالة

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكدت السلطات الصحية البرازيلية، أن هناك 52 حالة مؤكدة من جدري القرود فى ساوباو و16 حالة أخرى فى ريو دى جانيرو، حيث يوجد بهما أكبر عدد من الإصابات منذ تسجيل أول حالة فى 23 يونيو، لتصبح حالات الإصابة فى البرازيل 76 حالة وهو ما يثير القلق فى البلاد.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة، إلا أنه لاتوجد حالات خطيرة وأن جميع المرضى يخضعون لمراقبة طبية صارمة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه هناك ما لا يقل عن 6 أشخاص يشتبه فى إصابتهم بجدرى القرود، بالإضافة إلى الحالات المؤكدة.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البرازيل في 8 يونيو، وفي أول 15 مريضًا، تبين أنهم سافروا سابقًا إلى بلدان أخرى، وخاصة أوروبا، حيث يُفترض أنهم أصيبوا بالمرض، ومع ذلك، تم اكتشاف أول حالات إصابة ذاتية في 23 يونيو في ساو باولو.

وعلى الرغم من الفاشيات التي تم تسجيلها في مختلف البلدان، فإن منظمة الصحة العالمية (WHO) تعتبر أن جدري القرود ليس خطيرًا حتى الآن، لذلك لا ينبغي التعامل معه على أنه "حالة صحية عامة طارئة مثيرة للقلق".