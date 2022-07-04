اليوم السابع
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اختناق نحو 200 عراقى بعد تسريب غاز الكلور من محطة مياه فى محافظة ذي قار

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:35 ص
اختناق نحو 200 عراقى بعد تسريب غاز الكلور من محطة مياه فى محافظة ذي قار صوره متداوله لمصاب بتسريب غاز الكلور فى العراق
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام عراقية، إن أكثر من 200 شخص تعرضوا للاختناق، إثر تسرب غاز الكلور من إحدى محطات تنقية المياه، فى قضاء قلعة سكر شمالى محافظة ذى قار جنوب العراق.

من ناحية أخرى، وجه محافظ ذى قار محمد هادى الغزى، بإقالة المقصرين فى تسرب غاز الكلور فى قلعة سكر، فيما أكد شفاء جميع المصابين بالاختناق. 

وذكر المكتب الإعلامى للمحافظ فى بيان، أن "محافظ ذى قار محمد هادى الغزى وجه بإقالة المقصرين فى قضية تسرب غاز الكلور فى قضاء قلعة سكر"، مؤكدا أن "جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء."

وأوعز الغزى، بحسب البيان، بإعفاء المقصرين جميعا من مناصبهم فى دائرة ماء قلعة سكر وعلى الفور، لما تسببوا به من ضرر جسيم على المواطنين، مبينا أن حالات التحسس والاختناق الناجمة عن التسرب من قنينة كلور كانت بسيطة وقد غادر الجميع المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق، صورا لعدد من المواطنين داخل المستشفيات لتلقى العلاج، بعد الحادث، ولكن لما يتم تأكيدها من مصدر رسمي.

 

 

تزاحم في المستشفى
تزاحم في المستشفى

 

عراقييون في المستشفى
عراقييون في المستشفى

 

مستشفيات العراق
مستشفيات العراق

 

مصاب
مصاب

 

 


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