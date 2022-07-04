اختناق نحو 200 عراقى بعد تسريب غاز الكلور من محطة مياه فى محافظة ذي قار

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عراقية، إن أكثر من 200 شخص تعرضوا للاختناق، إثر تسرب غاز الكلور من إحدى محطات تنقية المياه، فى قضاء قلعة سكر شمالى محافظة ذى قار جنوب العراق.

من ناحية أخرى، وجه محافظ ذى قار محمد هادى الغزى، بإقالة المقصرين فى تسرب غاز الكلور فى قلعة سكر، فيما أكد شفاء جميع المصابين بالاختناق.

وذكر المكتب الإعلامى للمحافظ فى بيان، أن "محافظ ذى قار محمد هادى الغزى وجه بإقالة المقصرين فى قضية تسرب غاز الكلور فى قضاء قلعة سكر"، مؤكدا أن "جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء."

وأوعز الغزى، بحسب البيان، بإعفاء المقصرين جميعا من مناصبهم فى دائرة ماء قلعة سكر وعلى الفور، لما تسببوا به من ضرر جسيم على المواطنين، مبينا أن حالات التحسس والاختناق الناجمة عن التسرب من قنينة كلور كانت بسيطة وقد غادر الجميع المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق، صورا لعدد من المواطنين داخل المستشفيات لتلقى العلاج، بعد الحادث، ولكن لما يتم تأكيدها من مصدر رسمي.



تزاحم في المستشفى



عراقييون في المستشفى



مستشفيات العراق