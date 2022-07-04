إيطاليا تعلن حالة الطوارئ فى 5 مناطق بسبب انتشار الجفاف

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام إيطاليا، اليوم الإثنين، أن السلطات فرضت حالة الطوارئ فى 5 مناطق بسبب انتشار الجفاف.

وفى تصريحات سابقة، طلبت سلطات منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا إعلان حالة الطوارئ فى مواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف التى تشهدها المنطقة، بعد أن كان الشتاء دافئًا بشكل غير معتاد.

وقد بدأت السلطات المحلية فى أنحاء كثيرة من إيطاليا بتقنين المياه، بسبب موجة الجفاف المستمرة، لا بل أن بعض البلديات بدأت بحظر أنشطة تستهلك كميات كبيرة من المياه.

كما أن الجفاف بات يلحق ضرراً قوياً بالحقول الزراعية فى البلاد، ومن المرجح أن تستمر آثاره خلال الأشهر القادمة.