إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، الاثنين، فى حادث تصادم توكتوكين بدائرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شركة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوكين بدائرى مركز ببا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف كلا من نسمة شعبان مهدى 30 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، آدم سيد عبد الرحمن 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسميحة شعبان مهدى 28 سنة، مصابة بجروح وسحجات، ومحمد زيدان صابر 35 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.