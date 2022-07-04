اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 01:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أفراد فى انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المنوفية

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:49 ص
إصابة 3 أفراد فى انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المنوفية حريق - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ثلاثة أفراد باختناق أثناء إطفاء حريق نشب بعقار بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تسرب الغاز وانفجار أسطوانة الغاز. 

 

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعقار مكون من ثلاثة طوابق. 

 

على الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين إصابة أثنين من قوات الإطفاء باختناق وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى، علاوة على إصابة أحد المواطنين بحروق بالجسم وتم احتجازه بمستشفى أشمون العام. 

 

من جانبة أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أنه بمجرد ورود خبر الحريق تم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق فى نصف ساعة وتم التبريد الكامل للعقار، مؤكدا أنه لا توجد أى خسائر فى الأرواح. 

 


انفجار أسطوانة غاز

عقار بالمنوفية

اشمون

اختناق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية

مديرية أمن المنوفية

السيطرة على حريق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة