إصابة 3 أفراد فى انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المنوفية

أصيب ثلاثة أفراد باختناق أثناء إطفاء حريق نشب بعقار بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تسرب الغاز وانفجار أسطوانة الغاز.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعقار مكون من ثلاثة طوابق.

على الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين إصابة أثنين من قوات الإطفاء باختناق وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى، علاوة على إصابة أحد المواطنين بحروق بالجسم وتم احتجازه بمستشفى أشمون العام.

من جانبة أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أنه بمجرد ورود خبر الحريق تم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق فى نصف ساعة وتم التبريد الكامل للعقار، مؤكدا أنه لا توجد أى خسائر فى الأرواح.