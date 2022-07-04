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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالصف

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:29 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالصف حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى الطريق الصحراوى فى الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 
 

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